Грядет скандал: глава разведки ПА тайно встречался с лидерами Объединенного списка

Согласно 12 каналу, глава Службы общей разведки ПА Маджед Фарадж встретился с лидерами арабской партии «Объединенный список» в попытке повлиять на выборы в Израиле.

Лидеры преимущественно арабской партии «Объединенный список» тайно встретились с главой Службы общей разведки Палестинской автономии Маджедом Фараджем в попытке повлиять на результаты выборов в Израиле, сообщил в пятницу 12 канал.

Согласно сообщению, на прошлой неделе Фарадж дважды тайно встречался с лидерами «Объединенного списка» в Рамалле и обсуждал с ними результаты предстоящих выборов в Израиле.

Фарадж, который является близким соратником председателя ПА Махмуда Аббаса, как сообщается, предложил Айману Уде, Ахмеду Тиби и Сами Абу Шахаде работать над тем, чтобы вернуть партию «РААМ» в «Объединенный список», чтобы увеличить процент голосов в арабском обществе и лишить Нетаниягу 61 места, которое ему необходимо для формирования правительства.

В сообщении также говорится, что Фарадж даже предложил свои услуги в качестве посредника с «РААМ», если это необходимо.

Высокопоставленный чиновник Палестинской автономии подтвердил, что встреча имела место, но уточнил: «Это политические встречи, которые должностные лица ПА постоянно проводят как с арабскими, так и с еврейскими членами Кнессета, без какого-либо вмешательства в израильские выборы».

«Объединенный список» не стал комментировать доклад.

Напомним, что на 84 году жизни умер мэр Явне Цви Гов-Ари. Он был главой города в течение пяти сроков, что сделало его одним из самых известных мэров Израиля.