Расследование убийства Абу Акле будет завершено до визита Байдена

До приезда президента США должен быть урегулирован конфликт в связи с гибелью журналистки. На этом настаивает американская сторона. Результаты экспертизы будут известны уже в понедельник.

В понедельник, 4 июля, будут опубликованы результаты баллистической экспертизы пули, которой убили палестино-американскую журналистку Ширин Абу Акле. Палестинские власти передали пулю в субботу, а затем офицеры армии США передали ее Израилю после сильного давления администрации Байдена на обе стороны.

Израильские эксперты проводят экспертизу в криминалистической лаборатории полиции Израиля, но старший американский военный и американский эксперт по баллистике присутствуют там в качестве наблюдателей, поскольку палестинская администрация обратилась к США с просьбой об участии.

Экспертиза определит, была ли пуля, убившая репортера «Аль-Джазиры», выпущена из оружия ЦАХАЛа (военные знают, какое оружие использовалось во время инцидента), и действительно ли эта пуля является пулей, извлеченной из тела Абу Акле.

Визит президента Байдена запланирован на 13-14 июля, и по требованию американской стороны, к этому времени конфликт должен быть уже решен.

«Курсор» ранее писал, что Израиль изучит пулю, убившую Абу Акле, в присутствии американцев. Ранее Палестинская автономия обвинила Израиль в ее смерти, но отказалась сотрудничать в совместном расследовании с Израилем.

Мы также сообщали про гибель Абу-Акле: в ЦАХАЛе отреагировали на обвинения ООН. ЦАХАЛ отверг решение ООН о том, что палестинская журналистка «Аль-Джазиры» Абу-Акле была убита в результате обстрела ЦАХАЛа. Либерман также назвал заявление ООН «неприемлемым».