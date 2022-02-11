Расследование установило причину крушения вертолета у побережья Хайфы в прошлом месяце

Следователи утверждают, что пилоты не смогли выбраться из вертолета, так как потеряли сознание при падении в воду. Остальные вертолеты будут проверены на предмет аналогичных проблем.

Военное расследование смертельной аварии вертолета, произошедшей в прошлом месяце у побережья Хайфы, установило, что причиной стала поломка лопасти в левом двигателе, что вызвало пожар и привело к тому, что вертолет с силой ударился о воду, сообщил в пятницу офицер ВВС Израиля.

Согласно результатам расследования, неисправность возникла в результате коррозии, которую не удалось выявить в ходе технического обслуживания, так как данная деталь находится внутри двигателя и поэтому не входит в обычные проверки, рекомендованные производителем, французской компанией Airbus Helicopters.

«Мы понимаем, что, по словам производителя, это первый случай подобной неисправности в мире», — сказал журналистам в пятницу генерал ВВС Амир Лазар.

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