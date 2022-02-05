Расстрел девушки в Лоде: полиция задержала главного подозреваемого

Утром были задержаны брат пострадавшей и ее бывший муж, которых подозревают в причастности к расправе. Оба мужчины не имеют криминального прошлого

В СМИ поделились новыми подробностями по поводу дела о расстреле молодой девушки из Лода. Так, она сейчас находится в медицинском центре имени Ицхака Шамира (бывший «Асаф а-Рофе») в Тель-Авиве. За ночь она перенесла несколько операций.

Об этом сообщает газета «ХаАрец».

И вот стало известно о том, что утром полиция задержала брата и бывшего мужа пострадавшей. Их обоих считают причастными к расстрелу 26-летней девушки. Мужчины не имеют криминального прошлого.

Также родственники девушки сообщили журналистам о том, что, находясь в Лоде, она опасалась за свою жизнь. Ранее она даже подавала в полицию жалобу на бывшего мужа, так как он ее избивал.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в СМИ сообщили, что женщине, получившей огнестрельное ранение примерно в 23:00 в пятницу, 26 лет. Также стало известно ее имя и некоторые обстоятельства семейной жизни.

Кроме того, наш портал писал, что в Ганей-Йоханан ножом ударили человека.

Еще напомним, что жительница Беэр-Шевы покончила с собой после оскорбления со стороны полицейского.

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