Жительница Беэр-Шевы покончила с собой после оскорбления со стороны полицейского

Израильтянка, которая в прошлом месяце подверглась словесным оскорблениям со стороны офицера израильской полиции после того, как позвонила на горячую линию за помощью, покончила с собой.

Сегодня стало известно о том, что израильтянка, которая в прошлом месяце позвонила на горячую линию полиции в надежде на помощь, была оскорблена сотрудником полиции и покончила жизнь самоубийством.

Сообщается, что офицер израильской полиции сказал «идти вперед и убить себя» жительнице Беэр-Шевы в возрасте 20 лет, в ходе звонка на горячую линию полиции с просьбой о принудительной госпитализации в психиатрический центр из-за ее суицидальных мыслей.

«Ты идиотка, которая хочет убить себя, так убей себя, — сказал офицер. — Убей себя и ничего нам об этом не говори».

Израильская полиция отреагировала на первичный отчет проверки в прошлом месяце, заявив, что она начала процесс увольнения полицейского, поскольку его поведение «несовместимо с ценностями израильской полиции».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что арабы совместно с левыми экстремистами пришли нападать на израильтян в Иудее и Самарии.

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