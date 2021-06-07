Раввин Элиезер Берланд подпишет соглашение о признании вины в вымогательстве и мошенничестве

Раввин Элиэзер Берланд решил подписать соглашение о признании вины в вымогательстве и мошенничестве, за что его арестовали еще в прошлом году.

Раввин Элиезер Берланд, которому в прошлом году предъявлено обвинение в вымогательстве и мошенничестве, подпишет соглашение о признании вины.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что Берланд будет приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Раввин был арестован в начале 2020 года и освобожден под домашний арест около четырех месяцев назад под электронным надзором и строгими условиями содержания. Заключение под следствием раввину будет вычтено из срока тюремного заключения. Кроме того, Берланд должен будет выплатить штраф. Отметим, что религиозному деятелю 82 года.

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме арестован раввин Элиезер Берланд. Рав Элиезер Берланд ранее был осужден за преступления сексуального характера. На этот раз речь идет о мошенничестве.

Также мы сообщали, что сторонники скандального раввина лишили покоя жителей Зихрон-Яакова. После этого в город стали прибывать толпы последователей раввина. Они шумно молились, а затем даже спровоцировали драку с местными жителями.