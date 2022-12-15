Раввин Гопштейн заявил, что ввоз нелегальных арабских рабочих ведет к катастрофе

Правый активист Бенци Гопштейн, глава организации Lehava, прокомментировал случай сексуального насилия в отношении ультраортодоксальной старшеклассницы со стороны палестинского рабочего.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

На этой неделе в организацию «Лехава» поступило два срочных вызова о помощи, оба из которых были связаны с серьезными преследованиями со стороны нелегальных палестинско-арабских рабочих, работающих в центре страны.

Первый случай касается харедимской старшеклассницы, которая учится в центре страны и подверглась сексуальному насилию со стороны палестинского рабочего, работавшего на стройке недалеко от ее школы.

«Он был раздет и бежал за мной, пытаясь сделать то, что задумал», — рассказала девушка. Травмированная девочка рассказала о случившемся директору своей школы, и директор подал заявление в полицию, в результате чего пострадавшего араба не пускали на стройплощадку — до тех пор, пока всего две недели спустя он не вернулся.

Бенци Гопштейн, основатель и глава Lehava, сказал, что он был шокирован тем, как быстро араб снова появился на строительной площадке, несмотря на жалобу против него.

«В большинстве таких случаев девушки-харедим не хотят обращаться в полицию», — рассказывает он. «Они предполагают, что полиция все равно ничего не сделает, а еще есть что-то вроде клейма в том, что я причастен к заявлению в полицию. В данном случае мы видим, что наконец-то заявление в полицию было подано — и о чудо, они ничего не сделали, чтобы привлечь преступника к ответственности».

Не только упомянутый араб, но и другие, работающие на том же сайте, продолжали преследовать девочек-харедим, которым приходится проходить мимо по дороге в школу и из школы. Рабочие посылают им воздушные поцелуи, машут им из окон, и никто не вмешивается.

«Как только мы получили обращение о помощи, я связался с местными властями в этом конкретном городе и попросил их провести надлежащее расследование. Только тогда кто-то, наделенный властью, взялся за дело, и этот конкретный рабочий был окончательно удален со стройплощадки», — говорит Гопштейн.

Второй случай, доведенный до сведения Лехавы на этой неделе, касается замужней харедимской женщины, проживающей в харедимном городе, также в центре страны.

«Этот случай не менее шокирующий, чем первый», — отмечает Гопштейн. «Рабочий, работавший в городе харедим, начал приставать к замужней женщине. Он звонил ей по телефону, а затем дошло до того, что он пришел к ней домой и попытался войти и прикоснуться к ней».

«Когда она оттолкнула его, он начал посылать к ней домой других рабочих, чтобы беспокоить ее. С тех пор эта женщина живет в страхе, и ее жизнь превратилась в кошмар. и она никогда не выйдет из дома ночью. Лехава прислал к ней одну из наших женщин-добровольцев, которая сопровождает ее, когда она выходит, и не оставляет ее ни на минуту ».

Гопштейн подчеркивает, что ни одна из этих двух женщин не считает, что власти вообще интересуются их судьбой. «Пришло время усвоить тот факт, что привлечение нелегальных арабских рабочих в наши города вызывает катастрофу».

«Курсор» сообщал, что Гопштейн бросил вызов Илону Маску.