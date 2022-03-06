Раввин Хаим Дракман посетил ешиву Хомеш

Раввин Хаим Дракман призывает израильское правительство не эвакуировать ешиву: «Здесь это никого не беспокоит, в чем проблема?».

В воскресенье раввин Хаим Дракман посетил ешиву Хомеш в Самарии и призвал правительство не эвакуировать ее.

«Кого это беспокоит?» — спросил Друкман. «Неужели это кого-то беспокоит? Я не буду говорить о том, что вроде бы есть какой-то закон, запрещающий евреям находиться здесь, но в чем причина этого? Я не хочу говорить Грубые слова, но то, что здесь происходит, преступно. Мы не можем сегодня вернуться в Гуш-Катиф, потому что там поселились другие люди, а здесь пусто, так в чем проблема?»

В Хомеше раввины и студенты были поражены визитом раввина Дракмана, учитывая его преклонный возраст. «Старший раввин религиозно-сионистского движения раввин Хаим Друкман сопровождал ешиву Хомеш на протяжении многих лет», — говорится в сообщении ешивы. «Мы были ошеломлены, узнав, что в таком преклонном возрасте и несмотря на его неустойчивое здоровье, раввин Дракман нанес нам визит, чтобы ободрить нас и выразить свою поддержку».

«У нас нет слов, чтобы выразить наше волнение и то, насколько мы впечатлены его преданностью, а также силой, которую он вселил в нас», — говорится в сообщении. «Раввин Дракман принял решение посетить ешиву Хомеш из-за того, что был шокирован тем фактом, что главному раввину Израиля не разрешили совершить такой визит и провести в иешиве урок Торы».

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