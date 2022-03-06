Нефтехимические заводы в Хайфском заливе будут остановлены

Сегодня утром, 6 марта, правительство единогласно одобрило решение о прекращении нефтехимической деятельности в Хайфском заливе и о продвижении программы развития инфраструктуры и двигателей экономического роста в Хайфе.

Согласно решению правительства, деятельность нефтехимической промышленности в Хайфском заливе прекратится в течение десяти лет. В то же время план развития района будет поддерживаться инфраструктурными, жилыми и транспортными проектами на миллиарды шекелей.

В целях реализации решения будет создано специальное управление по этому вопросу, которое будет заниматься устранением барьеров, будет включать межведомственное сотрудничество и сотрудничество местных органов власти и гражданского общества в содействии реализации проектов. Принципал будет контролировать и отчитываться перед правительством о соблюдении графиков реализации решения.

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