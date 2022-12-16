Раввин Стены Плача: Евреям не нужно ваше одобрение, чтобы находиться в Иерусалиме

По словам раввина, «циничные люди распространяют гнусную клевету о том, что еврейский народ угрожает Храмовой горе и миру в Иерусалиме».

Раввин, которому было поручено управлять площадью Стены Плача, раскритиковал послов ООН из четырех стран, бойкотировавших посещение святого места.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Неделю назад послы ООН из Италии, Румынии, Словении и Молдовы отказались от группового визита к Стене Палача после того, как Европейский союз приказал представителям государств-членов не участвовать в организованных Израилем турах по восточному Иерусалиму.

Как и планировалось, в визите приняли участие представители семи других стран. Среди них были послы из Таиланда, Коста-Рики, Белиза, Сербии, Грузии, Гаити и Сьерра-Леоне. В пятницу раввин Шмуэль Рабинович, раввин Стены Плача, раскритиковал бойкот в открытом письме.

«С крайним беспокойством я услышал о вашем решении не участвовать в официальной поездке к Стене Плача, организованной Государством Израиль для послов. «Единственное, что необходимо для триумфа зла, — это бездействие хороших людей». Ваше решение «избежать» тура было громкой победой зла, выбором, который глубоко расстраивает».

«Еврейский народ не нуждается в чьем-либо одобрении для своей вечной связи с Иерусалимом и Стеной Плача. Это тысячелетняя связь, сформированная любовью народа к своему Богу и выкованная в огне разрушения. Связь, которая подтверждается каждый божий день необычными археологическими находками времен древних царей Иудеи, обнаруженными в земле Иерусалима. Если бы вы присоединились к туру, вы бы увидели их сами. Циничные люди распространяют гнусную клевету о том, что еврейский народ угрожает Храмовой горе и миру в Иерусалиме. Они делают это с 1929 года».

«То, что было сделано, не может быть отменено. Ваш выбор был сделан, и его эхо было слышно во всем мире. Но если вам действительно дорого благополучие Иерусалима, если вы действительно хотите сотрудничать с представителями всех религий, которые искренне хотят сделать Иерусалим город мира, то вы должны отстаивать историческую, археологическую и культурную истину и видеть израильскую терпимость и принятие всех религий в Иерусалиме», ‒ заявил он.

«Курсор» сообщал, что лидер ХАМАС угрожает Израилю из-за «планов» по ​​Храмовой горе.