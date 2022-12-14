Лидер ХАМАС угрожает Израилю из-за «планов» по ​​Храмовой горе

Политический лидер террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания пригрозил отомстить любым изменениям в статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме.

«Мы абсолютно не допустим реализации сионистских планов в мечети Аль-Акса или в Иерусалиме в более широком смысле. Меч Иерусалима не был и не будет вложен в ножны», — заявила Хания в обращении, посвященном 35-летию ХАМАС.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Хания из ХАМАС заявил что «Хамас заключил соглашение с нашим народом по поводу благословенной мечети Аль-Акса и сохранил глубину исламского чувства связи с нашим Иерусалимом и нашей Аль-Аксой».

Комментарии лидера ХАМАС прозвучали на фоне слухов о том, что назначение лидера ультраправой партии «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира на должность министра национальной безопасности может привести к изменениям в политике касательно статуса Храмовой горы. Полиция на протяжении десятилетий применяла еврейский запрет на молитву в качестве меры общественной безопасности.

В понедельник Бен-Гвир призвал положить конец ограничениям на молитвы, которые, по его словам, представляют собой антиеврейский «апартеид» в святом месте. Сообщается, что во время переговоров о создании коалиции ожидаемый новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу из правой партии «Ликуд» отклонил предложение «Оцма Иегудит» об изменении статус-кво на горе.

Опрос, проведенный в мае, показал, что 50% израильских евреев считают, что евреям следует разрешить молиться в этом месте. Трое из четырех респондентов заявили, что поддерживают эту точку зрения, потому что еврейская молитва демонстрирует суверенитет Израиля.

Однако многие раввины интерпретируют еврейский закон как запрещающий посещение Храмовой горы, потому что посетители могут ступать по священной земле. В июне главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф осудил периодические восхождения Бен-Гвира как «богохульство».

Незначительные изменения статус-кво на святом месте или даже слухи о таких изменениях вызывали бурные протесты в прошлом и способствовали прошлогодней войне между Израилем и террористическими группировками Газы.

Ранее Курсор писал, что Иордания призвала новое правительство Израиля не нарушать статус-кво Храмовой горы. Официальные лица Иордании, как сообщается, предупредили, что двусторонние отношения с Израилем пострадают, если новое правительство Иерусалима попытается изменить статус-кво на Храмовой горе.

Курсор сообщал, что Иордания осудила Израиль за восхождение евреев на Храмовую гору. Представитель Министерства иностранных дел осудил Израиль за «эскалацию и продолжающиеся нарушения, совершенные экстремистами при вторжении в мечеть Аль-Акса» и на Храмовую гору.

Ранее от «подрыва статус-кво Иерусалима» в ООН предостерег король Иордании Абдалла II. Он заявил, что будущее Иерусалиме вызывает «неотложную озабоченность».

Также «Курсор» сообщал, что террористическая организация ХАМАС призвала арабское население защитить мечеть Аль-Акса от «попыток Израиля захватить власть».

Напомним, что после посещения еврейскими активистами Храмовой горы, где они затрубили в шофар, ХАМАС начал угрожать «религиозной войной» Израилю.