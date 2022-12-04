Ребенку сделали обрезание на заднем сиденье за несколько минут до захода солнца

В это время отца мальчика задержала полиция.

На прошлой неделе ведущий раввин-харедим Шломо Махпуд собирался сделать обрезание новорожденному ребенку, но его планы изменились из-за пробки.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Поговорив с родителями новорожденного по телефону, раввин понял, что они ехали в разных машинах и тоже застряли в пробке. Пытаясь объехать поток машин, чтобы сделать ребенку обрезание до захода солнца, как того требует еврейский закон, отец незаконно обогнал другой автомобиль и, к несчастью, был пойман и остановлен полицией.

За десять минут до захода солнца, все еще стоя в пробке, пока отец задержан полицией, раввин Махпуд решил спросить мать, где она. Когда женщина ответила, что застряла в пробке возле аэропорта Бен-Гурион, раввин развернулся и подошел к ее машине.

Таким образом, за две минуты до захода солнца рабби Махпуд успел сделать ребенку обрезание в присутствии только матери и возницы, державшей младенца.

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