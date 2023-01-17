Ребенок в клетке: семья из Хайфы попыталась прояснить ситуацию

В семье еще пятеро детей. Социальные службы вынуждены были забрать всех несовершеннолетних в приют.

В понедельник в Хайфе годовалый малыш был обнаружен запертым в клетке, когда полиция задерживала 35-летнюю мать во время рейда по борьбе с наркоторговлей.

Об этом сообщает news.israelinfo.

Малыш был закрыт с бутылочкой в клетке. Полиция даже не обнаружила его мать дома, а арестовала ее позже, когда она вернулась. Вместе с ней задержаны двое молодых людей, которых также подозревают в хранении и продаже наркотиков.

Во вторник сестра задержанной пояснила, что ребенок оказался в клетке случайно. Пока его мать находилась на балконе и развешивала белье, старшие дети в шутку поместили малыша в клетку, которая, видимо, случайно стояла в комнате. Она также заявила, что мать ребенка не имеет отношения к торговле наркотиками.

В семье еще пятеро детей. Социальные службы вынуждены были забрать всех несовершеннолетних в приют.

Ясмин, сестра задержанной, уверяет, что подушки в клетке находятся потому, что с клеткой играют все дети, в частности в прятки. «Ее брат живет на втором этаже, он попросил у нее еды, поэтому она поднялась по лестнице. Это было делом нескольких секунд. Дети играли, никого в клетке не было. Дети не безнадзорные, у них все хорошо, они с нами».

Наличие в квартире клетки она объяснила так: «Это клетка умершего попугая. Дети не хотели спать, вот и играли».

Ранее Курсор писал, что в Хайфе мать держала годовалого ребенка в железной клетке.