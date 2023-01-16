В Хайфе мать держала годовалого ребенка в железной клетке

Сотрудники полиции во время обысков в жилом комплексе в Хайфе обнаружили в одной из квартир большую железную клетку, в которой сидел годовалый ребенок.

Об этом сообщает 7kanal.

Правоохранители нашли в одном из жилищ хрусталь и гашиш в количестве, не предназначенном для личного употребления, и задержали двух жителей города. А железная клетка с бутылочкой и несколькими подушками была обнаружена при обыске другой квартиры, но в том же подъезде, где проживают родители с 6 детьми.

Сотрудники полиции были шокированы увиденным и незамедлительно освободили мальчика. Женщина отсутствовала в квартире, но ее личность быстро установили, ее задержали за неправомерное лишение свободы, пренебрежение к несовершеннолетним и жестокое обращение с несовершеннолетним. Сейчас она заключена под стражу.

В квартиру также вызвали социальных работников, которые начали оказывать детям помощь.

«Курсор» писал ранее, что 11 января, на вокзале в Нагарии женщина завезла коляску с двухмесячным ребенком в вагон, а сама осталась на перроне, не ожидая, что он тронется спустя всего пару минут. Женщина сразу же забила тревогу, и работники станции попытались оперативно решить ситуацию.

Еще мы писали, что ученицу третьего класса специальной школы в Эмек-Хефере водитель маршрутного такси забыл в автобусе. Ребенок был оставлен один посреди города.