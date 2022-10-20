Реформа вступила в действие: филиалы Почтовой службы Израиля изменят график работы

Со следующего месяца некоторые филиалы Почтовой службы Израиля изменят график работы. Это связано с введением в действие первого этапа реформы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Израиль».

142 из 600 филиалов перейдут на 5-дневный рабочий график: с воскресенья по четверг, кроме того, рабочий день будет заканчивать в 18:00 вместо 20:00. На первом этапе этой реформы в таком режиме заработают 52 филиала, а затем к ним присоединятся остальные.

Отмечается, что такое изменение связано с введением в действие реформы из-за убытков в размере 250 миллионов шекелей в год, которые понесла Почтовая служба.

В компании говорят, что количество пунктов раздачи посылок будет увеличено в стране, потому что эта услуга является одной из самых распространенных на данный момент.

Израильтянам, которые получают пособия или пенсии на счета в Почтовом банке, рассказали, что они продолжат их в автоматическом режиме, а также смогут получать наличные деньги посредством дебитовой карты Direct из любого банкомата.

«Курсор» писал ранее, что совет директоров Israel Postal Co. утвердил план восстановления Почты Израиля, согласно которому правительство должно влить 1,7 миллиарда шекелей в угасающую компанию до ее запланированной приватизации.