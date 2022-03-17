Рейсы Тель-Авив — Дубай отменены из-за разногласий по безопасности

Израильские авиакомпании были вынуждены отменить десятки рейсов по маршруту Тель-Авив — Дубай, билеты на которые уже проданы.

Израильские авиакомпании были вынуждены отменить десятки рейсов по маршруту Тель-Авив — Дубай, билеты на которые уже проданы. Отмены включают рейсы во время праздника Песах, так что многие пассажиры могут ожидать, что их проинформируют о том, что их планы на отпуск сорвались.

С момента подписания Авраамских соглашений более 18 месяцев назад меры безопасности на рейсах между Тель-Авивом и Дубаем не были согласованы в соответствии с процедурами, приемлемыми для Службы безопасности Израиля (Шин Бет). Суть спора вращается вокруг требований Шин Бет, например, относительно количества сотрудников службы безопасности, размещенных в Дубае, и их доступа к территории аэропорта. Власти Дубая не хотят на это соглашаться, считая это чрезмерным по сравнению с другими авиакомпаниями.

После бесчисленных встреч со старшими офицерами 4 марта ШАБАК объявил, что «достигнута договоренность, которая позволит израильским компаниям вернуться и летать в Дубай на регулярной и постоянной основе». Но теперь выясняется, что достигнутые договоренности не были реализованы в полной мере, и авиакомпании снова были вынуждены отменить рейсы.

В пиковые дни авиакомпании El Al, Arkia и Israir выполняют по четыре рейса между Тель-Авивом и Дубаем, а авиакомпания flyDubai из ОАЭ выполняет четыре рейса.

Ранее израильские перевозчики были ограничены только одним рейсом в день, и Израиль также ограничивал flyDubai только одним рейсом. В настоящее время авиакомпаниям разрешено выполнять более одного рейса в день, но они не могут выполнять все рейсы по своему расписанию.

El Al, который отвечает за безопасность всех трех израильских авиакомпаний, сказал: «Решение проблемы безопасности в Дубае продвигается вперед, но еще не полностью завершено. В настоящее время квота утвержденных рейсов для израильских авиакомпаний не возвращена.

«Курсор» писал ранее, что авиакомпания Emirates начнет полеты в Израиль в июне.