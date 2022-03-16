Авиакомпания Emirates начнет полеты в Израиль в июне

Авиакомпания будет использовать на маршруте свой трехклассный самолет Boeing 777-300ER, который имеет восемь частных люксов в первом классе, 42 раскладных кресла в бизнес-классе и 304 места в экономическом классе.

Авиакомпания Emirates подтвердила, что начнет ежедневные рейсы в Тель-Авив с 23 июня. Авиакомпания будет использовать на маршруте свой трехклассный самолет Boeing 777-300ER, который имеет восемь частных люксов в первом классе, 42 раскладных кресла в бизнес-классе и 304 места в экономклассе.

«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать клиентов на борту наших рейсов в Тель-Авив и из Тель-Авива этим летом, а также предложить им широкие возможности связи с нашим хабом в Дубае и через него, поскольку ограничения на поездки, связанные с COVID, продолжают ослабевать по всему миру и открывается больше границ», — сказал главный операционный директор Emirates Аднан Казим.

«В дополнение к открытию огромного неудовлетворенного спроса, дебют Emirates в Израиле будет означать более широкий выбор для путешественников и больше возможностей посетить Дубай и другие регионы нашей обширной сети, насчитывающей почти 130 пунктов назначения».

Первый рейс 23 июня вылетит в 15:30 из Дубая и прибудет в аэропорт Бен-Гурион в 18:00. Первый обратный рейс будет вылетать из Тель-Авива в 19:55 и прибывать в Дубай в полночь.

«Курсор» писал ранее, что шекель сегодня укрепляется по отношению к доллару и евро. Банк Израиля сообщает об укреплении курса шекеля. Мировые финансовые рынки ожидают информации от ФРС по изменению основной процентной ставки.