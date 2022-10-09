Каждый пятый израильтянин работает сверхурочно — исследование

Согласно данных социологов, 43% израильтян иногда работают в нерабочее время, 20% работают сверхурочно каждый день.

Каждый пятый израильтянин (20%) почти ежедневно вынужден работать сверхурочно, чтобы обеспечивать свои потребности.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Арлозоровским форумом, сообщает Davar.

Отмечается, что 43% израильтян периодически работают в свое свободное время.

В рамках опроса респондентов спросили сколько раз за последние 12 месяцев они работали в нерабочее время. Только 21,4% ответили, что ни разу. 20,1% ответили, что редко работают в свободное время, а 15,5% ответили, что делают это один-два раза в месяц.

При этом 23,3% сказали, что им приходилось работать в свободное время один или два раза в неделю, чтобы справиться с возложенными на них обязанностями, а 19,8% ответили, что им приходилось работать во внерабочее время почти каждый день.

По словам авторов исследования, резкое увеличение числа работающих в свободное временя произошло в результате коронакризиса, который приучил многих работать из дома.

«Можно предположить, что работа на дому размыла границы между личной и профессиональной жизнью и приучила сотрудников и руководителей к тому, что они должны быть доступны в нерабочее время», — говорят авторы исследования.

Также отмечается, что в целом израильтяне работают гораздо больше, чем граждане других стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Так, в средней гражданин Израиля работает 1 900 часов в год, граждане Великобритании — 1 540 часов, Германии — 1 380.

«Израильтяне слишком много работают, и это наносит ущерб нашей экономике и качеству жизни. Нездоровый баланс между рабочим временем и домом, семьей и отдыхом, который существовал в Израиле еще до коронавируса, усугубился: теперь многие работодатели хотят, чтобы сотрудники были готовы работать 24/7. Это ненормальные трудовые отношения», — отметил генеральный директор Арлозоровского форума Амит Бен-Цур.

Как сообщал Курсор, длительная работа за компьютером накладывает определенный отпечаток на склонность человека к тем или иным проблемам со здоровьем.

Также Курсор информировал о том, что в августе в Израиле был зафиксирован самый высокий уровень занятости за четыре года.