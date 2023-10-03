Рейтинг стран с самым дешевым интернетом – на каком месте Израиль

Исследование средней стоимости 1 Гб мобильного интернета охватило 237 стран и проходило в течение июня-сентября 2023 года.

В современном мире интернет играет ключевую роль, обеспечивая доступ к информации, общению, онлайн-образованию и бизнесу, и оказывает глобальное влияние на развитие общества и экономики. Благодаря данным британской маркетинговой компанией Сable, стало известно, в каких странах самый дешевый трафик.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля".

Оказалось, что лидером рейтинга является Израиль, поскольку в нашей стране 1 гигабайт (Гб) трафика составляет всего 0,02 доллара, что является самой низкой ценой среди 237 стран, где проходило исследование. Второе место досталось Италии (0,09 доллара) и острову Фиджи (0,09 долларов), третье место - Сан-Марино (0,10 долларов) и следом идет Камбоджа (0,12 доллара).

В ТОП-5 самых дорогих стран по средней стоимости 1 Гб мобильного интернета вошли Зимбабве (43,75 доллара), Фолклендские острова (40,58 доллара), остров Святой Елены (40,13 доллара), Южный Судан (23,70 доллара) и Токелау (17,24 доллара).

Отмечается, что в США стоимость 1 Гб составляет 6 долларов, а в Канаде - 5,37 доллара.

"Курсор" писал ранее, что результаты опроса, который был привязан к рейтингу лучших стран 2023 года, показали, что самым религиозным государством, по версии US News, на данный момент является Израиль.

Еще мы писали, что согласно данным ежегодного отчета ООН, в 2023 году Израиль поднялся в списке самых счастливых стран мира и теперь занимает четвертую позицию, опередив 133 государства, в частности Нидерланды, Швецию и Швейцарию.

Напомним, что глобальная компания Henley, специализирующаяся на инвестициях в жилье и гражданство, опубликовала свой последний рейтинг самых мощных паспортов в мире. На каком месте оказался Израиль?