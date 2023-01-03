Рекорд за последние 25 лет: сколько ультраортодоксов работает и платит налоги

Процент официально работающих мужчин среди ультраортодоксов в 2022 году значительно вырос и составил 53,5%, что является самым высоким показателем за последние 25 лет.

Такие данные опубликовал Израильский институт демократии.

Доля работающих женщин из ультраортодоксального общества составила рекордные 80%.

При этом предварительные прогнозы на первый квартал 2023 год показывают еще большее увеличение показателей.

В обзоре представлены последние тенденции в ультраортодоксальном обществе в целом ряде областей, включая уровень жизни, образование, занятость, социальную мобильность, досуг и образ жизни.

Но эти данные не включают в себя огромную долю тех, кто занимается бесплатно волонтерской деятельностью на благо израильтян и Израиля в сотнях благотворительных организациях или учится.

Тем не менее проблемы с реальной интеграцией в сфере занятости остаются: разрыв в типах занятости между ультраортодоксами и другими евреями не сократился в последние годы, особенно в промышленности и в высокотехнологичном секторе. Ультраортодоксы по-прежнему составляют высокий процент в сфере образования и социального обеспечения.

Таким образом, абсолютное большинство ультраортодоксальных израильтян работают и платят налоги. Интересно, что этот показатель значительно выше, чем в арабском обществе.

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