Религиозные школы будут поощрять за преподавание математики и английского языка

Программа охватывает школы для мальчиков, частично финансируемые государством. Они получат по 6 тысяч шекелей на каждого ученика, если введут в программу базовые предметы в требуемом объеме.

Министерство образования и министерство финансов запустили программу для поощрения преподавания в ультрарелигиозных школах Израиля математики, английского языка и естественных наук.

Речь идет о школах следующих категорий:

Неофициальные, но признанные учебные заведения, которые финансируются государством на 75 процентов. Они будут обязаны преподавать основные дисциплины в размере 75 процентов от учебной программы.

Школы, где преподается в основном Тора, с финансированием 55 процентов. В них объем основных дисциплин должен составлять 55 процентов от программы. В первом году школа получит 6000 шекелей на каждого ученика.

Новая программа также подразумевает, что школы, которые к ней присоединятся, будут получать помощь в виде подготовки преподавателей. На это дополнительно выделят еще 4,5 миллиона шекелей.

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