Либерман назвал цену новых выборов для Израиля

Кроме того, Либерман высказался по поводу повышения минимальной заработной платы. По его мнению, это сильно увеличит государственные расходы.

Глава минфина Авигдор Либерман заявил, что новые выборы обойдутся Израилю 2,4 миллиарда шекелей.

Об этом сообщает сайт TheMarker.

Кроме того, он прокомментировал некоторые экономические инициативы, которые были внесены в последние дни. Судя по всему, повышать минимальную зарплату он пока не собирается.

По словам Либермана, это будет означать увеличение расходов на 80 миллиардов шекелей.

«Я не намерен поддаваться популизму и вымогательству. Я буду действовать в интересах государства, мы будем вести себя ответственно», — подчеркнул Либерман.

Ранее Курсор писал, что коалиция предложила Биньямину Нетаниягу сделку по роспуску Кнессета.

Также Бецалель Смотрич заявил, что еще есть шанс предотвратить очередные выборы.

Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.