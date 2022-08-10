Репатриация в Израиль из Украины и россии утроилась во время войны

В опубликованных сегодня данных CBS говорится, что за первые шесть месяцев 2022 года в Израиль переехали 35 295 репатриантов.

Репатриация в Израиль как из Украины, так и из россии* утроилась в период после вторжения россии в Украину в феврале, сообщает Центральное статистическое бюро.

В период с 24 февраля — когда россия вторглась в Украину — по 31 июля, 12 175 репатриантов прибыли из Украины и 18 891 — из россии. По данным CBS, эта цифра на 318% больше, чем за тот же период 2019 года, когда из Украины прибыл 2 651 репатриант, а из россии — 7 123.

В этот период, по данным CBS, 63% репатриантов из Украины составляли женщины, и только 37% — мужчины, поскольку большинству украинских мужчин, достигших 18 лет, было запрещено покидать страну.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!