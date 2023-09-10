Решающая встреча Нетаниягу и главы Банка Израиля: в СМИ раскрыли громкие детали

Возможно, вскоре начнется поиск нового главы Банка Израиля.

В течение дня ожидается решающая встреча между премьер-министром Нетаниягу и управляющим Банка Израиля профессором Амиром Яроном по вопросу продолжения полномочий последнего. Ожидается, что Нетаниягу услышит от Ярона, желает ли он остаться на своем посту еще на один срок.

Как пишет 14 канал, по оценкам, Ярон не намерен оставаться на своем посту еще на один срок. Кроме того, Нетаниягу размышляет, стоит ли вообще делать ему такое предложение, так как он вовсе предпочитает других кандидатов. В любом случае, ожидается, что этот вопрос будет обсужден сегодня между ними.

Также 14 канал сообщает, что Ярон сообщит премьер-министру, что он не желает оставаться на своем посту, поэтому его пятилетний срок закончится в конце ноября и начнется поиск замены.

Если на сегодняшней встрече Ярон все же скажет премьер-министру, что он заинтересован в продолжении решения проблем, Нетаниягу рассмотрит вопрос о продлении срока его полномочий наряду с рассмотрением дополнительных кандидатов.

Курсор писал, что Банк Израиля предупредил о серьезном вызове для страны в связи с судебной перестройкой.

Кроме того, мы сообщали, что Банк Израиля принял новое решение по размеру учетной ставки.

Напомним, что в Bloomberg оценили, сможет ли Нетаниягу привлечь инвесторов на фоне политического кризиса.