Резонансный поджог магазина мобильных телефонов: суд вынес приговор

34-летний житель Бейт-Шемеша в прошлом году бросил в магазин мобильных телефонов горящий предмет, в результате чего здание полностью сгорело.

Прокуратура Иерусалима передала в окружной суд города обвинительный акт против жителя Бейт-Шемеша, обвиняемого во взломе и поджоге магазина «Фон Кошер» в октябре прошлого года.

Из-за отсутствия соглашения между владельцем магазина «Фон Кошер» и Комитетом раввинов по делам связи было решено не выдавать магазину кошерный сертификат, и перед ним прошли демонстрации. В октябре прошлого года подсудимый и еще трое ворвались в магазин, одетые в хасидскую одежду и с платками.

Обвиняемый поджег небольшой предмет и бросил его в магазин, в результате чего он полностью сгорел. Ущерб оценивается примерно в 600 тысяч0 шекелей.

В обвинительном заключении обвиняемым приписывается совершение поджогов, вымогательства путем угроз и воспрепятствования правосудию.

Обвинение просило суд издать распоряжение о продлении ареста обвиняемого до окончания судебного разбирательства.

Ранее Курсор писал о протестах харедим в Иерусалиме: пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что пострадавшая из-за протестов женщина находится в тяжелом состоянии.