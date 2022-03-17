Российские евреи массово уезжают в Израиль на фоне войны с Украиной

Многие российские евреи опасаются, что их страна будет отрезана от всего мира из-за санкций Запада. Другие же опасаются, что их будут преследовать силовые структуры за их политическую позицию.

Многие из недавних еврейских репатриантов в Израиль после вторжения россии* в Украину три недели назад — русские.

Некоторые из них рассказали СМИ, что боятся, что их страна будет отрезана от мира на фоне жестких западных санкций, введенных против москвы в связи с войной.

Другие говорят, что опасаются попасть в тюрьму за участие в антивоенных протестах.

«Они могут посадить меня в тюрьму на много лет только за то, что я хочу высказать свое мнение о правительстве. К некоторым людям полиция подходит только потому, что они написали в Facebook, что недовольны ситуацией», — говорит 27-летний Иван Грантовский, который участвовал в протестах против вторжения россии в 2014 году.

По данным СМИ, многие из новых русских репатриантов переезжают в Тель-Авив. Официальных цифр пока нет, но, по оценкам, с начала войны 24 февраля прибыло несколько тысяч российских репатриантов.

По данным Министерства алии и интеграции, 4940 новых репатриантов прибыли из Украины и близлежащих стран, в основном из России и Беларуси.

Курсор ранее писал, что Герцог встретился с репатриантами из Украины в отеле в Иерусалиме. Президент Ицхак Герцог и его супруга Михал в четверг утром встретились с репатриантами из Украины в отеле «Цезарь» в Иерусалиме в сопровождении министра алии и интеграции Пнины Тамано Шата, мэра Иерусалима Моше Лиона и заместителя председателя Еврейского агентства Ярона Шавита.