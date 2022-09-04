Российские раввины объявили экстренное собрание, чтобы обсудить будущее евреев в рф

Присутствующие на конференции раввины представляют 400 своих коллег со всей страны и именно на них будет лежать ответственность за принятое решение.

Ожидается, что 75 ведущих раввинов россии* подтвердят свое коллективное обязательство «не покидать свои общины и оставаться с ними, чтобы оказывать духовную, психологическую и эмоциональную поддержку, какими бы сложными они ни были» на экстренной конференции в москве* в понедельник. Это собрание инициировано с целью опровергнуть распространенное в еврейском мире мнение, что все евреи россии заинтересованы в отъезде из страны.

Об этом пишет «Jpost».

В пресс-релизе федерации Еврейской общины россии* — организации, что связанная с движением Хабад, сказано, что за евреев в россии* сейчас очень переживают люди за пределами страны, которую советуют им бросать свои дома и бежать за границу. Ситуация усугубляется еще попыткой российского правительства закрыть Еврейское агентство. Несмотря на это российские евреи решили остаться.

Стоит отметить, что с началом русско-украинской войны в феврале многие представители нееврейского духовенства россии* безоговорочно поддержали вторжение. Меньшее количество духовенства предпочло выступить против политики правительства и покинуть страну.

Ранее «Курсор» писал о том, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют. Лапид уже приказал подготовить ряд мер, который Израиль осуществит в ответ на такие действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!