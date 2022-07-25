Российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют

Тысячи российские евреев столкнутся с рядом проблем в случае, если российские власти действительно закроют Еврейское агентство. Лапид уже приказал подготовить ряд мер, который Израиль осуществит в ответ на такие действия.

Российские евреи опасаются, что не смогут покинуть страну, если москва* продолжит угрозы по закрытию Еврейского агентства.

Российские евреи рассказали СМИ, что они опасаются возврата к временам Советского Союза, когда евреи сталкивались с большими трудностями при выезде из страны и репатриации в Израиль.

Вчера премьер-министр Яир Лапид предупредил россию*, что закрытие Еврейского агентства негативно скажется на связях между двумя странами.

По сообщениям, он поручил Министерству иностранных дел разработать конкретные действия, которые Израиль может предпринять, если россия осуществит свои планы по прекращению деятельности организации, включая отзыв израильского посла в москве, более воинственные публичные заявления против россии и усиление поддержки Израилем Украины.

Курсор ранее писал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».