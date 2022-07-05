Россия приказала Еврейскому агентству прекратить деятельность в стране — СМИ

Правительство россии приказало Еврейскому агентству прекратить все операции внутри страны, сообщает The Jerusalem Post.

В начале недели Еврейское агентство получило письменный приказ от правительства рф. Должностные лица Еврейского агентства подтвердили, что письмо было получено, но не стали комментировать ответ, который в настоящее время находится на рассмотрении в офисе организации в Иерусалиме в консультации с Министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра.

«В рамках работы делегации Еврейского агентства в россии от нас время от времени требуется вносить определенные коррективы, как того требуют власти. Контакты с властями происходят постоянно, с целью продолжения нашей деятельности в соответствии с правилами, установленными компетентными органами. Даже сегодня такой диалог имеет место», — заявило Еврейское агентство.

Приказ был издан на фоне растущей напряженности между Израилем и россией из-за позиции Иерусалима в отношении продолжающейся войны в Украине и его политики поддержки Киева и президента Украины Владимира Зеленского.

Приказ, вынуждающий Еврейское агентство прекратить работу в россии, драматичен и может напрямую подорвать способность российских евреев совершить алию и иммигрировать в Израиль. Тысячи российских евреев завершили оформление документов на репатриацию и ждут, когда станут доступны рейсы в Израиль, однако санкции в отношении россии заставили большинство международных авиакомпаний прекратить полеты в страну, и поэтому, как объяснили израильские официальные лица, будущие олимы «застряли» в россии.

Высокопоставленные источники в еврейской общине рф говорят, что «люди из еврейской общины чувствуют, что на них опустился железный занавес, и они боятся, что не смогут убежать из страны». Согласно одному источнику, «ряд евреев заявили, что российские власти пытаются их арестовать и что они опасаются за свою жизнь».

Одной из основных целей Еврейского агентства является продвижение и содействие репатриации из еврейских общин по всему миру. Если Еврейское агентство не сможет действовать в России, это будет первый случай за последние 30 лет, когда в стране запрещена деятельность по репатриации.

Ранее Курсор писал, что россия осудила Израиль за «агрессию» в Сирии. Субботние удары, которые Сирия назвала «агрессией с воздуха», были нанесены из Средиземного моря к западу от Ливана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!