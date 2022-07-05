Россия осудила Израиль за «агрессию» в Сирии

Субботние удары, которые Сирия назвала «агрессией с воздуха», были нанесены из Средиземного моря к западу от Ливана.

МИД россии* в понедельник вечером осудил Израиль за якобы нападение на Сирию на прошлой неделе.

В заявлении министерства говорится: «Мы решительно осуждаем такие безответственные действия, нарушающие суверенитет Сирии и основные нормы международного права, и требуем их безоговорочного прекращения».

ЦАХАЛ не прокомментировал удары, за которые не взял на себя ответственность.

По сообщениям Reuters, субботние удары, которые Сирия назвала «агрессией с воздуха», были нанесены из Средиземного моря к западу от Ливана.

Утверждалось, что несколько ракет были выпущены по району к югу от Тартуса, в результате чего двое мирных жителей получили ранения и был причинен некоторый материальный ущерб.

Курсор сообщал, что израильский офицер объяснил, почему война в Украине может затянуться на 10 лет. Украина и россия не проводят переговоры друг с другом, так как обе стороны пока не устраивают концепты завершения войны.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!