Россия заявляет, что военная координация с Израилем в Сирии будет продолжаться в обычном режиме

Посольство России в Израиле заявило, что военная координация с Израилем в Сирии будет продолжаться, даже несмотря на споры между двумя странами по поводу вторжения России в Украину.

Россия является основным сторонником, поддерживающим сирийское правительство в напряженной гражданской войне, в то время как Израиль провел серию авиаударов, направленных на находящихся там проиранских боевиков и на предотвращение передачи поставленного Ираном оружия.

Российское посольство заявило, что их военные чиновники каждый день обсуждают вопросы решения этого вопроса и не обираются останавливаться.

Также они заявили, что несмотря на то, что они понимают потребности Израиля в безопасности. Россия все же выступет против нарушения независимости Сирии.

В ответ на это израильтяне заявили, что они будут действовать по необходимости для того, чтобы действовать против угроз.

Израиль выразил обеспокоенность по поводу вторжения и предложил гуманитарную помощь украинскому народу, но премьер-министр Нафтали Беннетт избегал осуждать Россию или даже упоминать страну по имени в своих заявлениях с момента начала широкомасштабной военной операции через границу России рано утром в четверг.

Лапид выступил с гораздо более четкой критикой в ​​своем заявлении, заявив: «Израиль осуждает нападение и готов оказать гуманитарную помощь гражданам Украины».

Напомним, что ранее «Курсор» писал, что украинские евреи пекут мацу к Песаху, несмотря на войну.

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