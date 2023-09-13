Россияне запустили фейк о "теракте" в Умани на Рош ха-Шана

В Киеве выступили с важным предупреждением к израильтянам.

В сети появилась информация, что украинские военные якобы намерены совершить "теракт" в Умани во время празднования Рош ха-Шана. В Киеве уже отреагировали на эти слухи и опровергли "фейк", распространяемый *россией.

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Украины.

По данным ведомства, россия запустила информацию, что якобы ВСУ совершат теракт в Умани 15 сентября, когда там будут находиться десятки тысяч паломников-хасидов.

"Центр противодействия дезинформации призывает не подвергаться враждебным манипуляциям, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации", - сказано в сообщении.

В распространяемой россиянами информации говорится, что после "теракта" Украина якобы "обвинит россию в преступлениях против человечности". В украинском ведомстве считают, что таким образом пропагандисты пытаются создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины.

Ежегодно в украинский Умань съезжаются хасиды для празднования Рош ха-Шана, поскольку в городе находится могила цадика Нахмана. В этом году праздничная дата выпадает на 15 - 17 сентября. По данным властей Умани, в город уже прибыли более 11 тысяч хасидов. Всего ожидается до 30 тысяч паломников.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!