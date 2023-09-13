Названо количество израильтян, прибывших в Умань для празднования Рош ха-Шана

В Украине ожидают еще десятки тысяч паломников.

Ожидается, что более 30 000 паломников из Израиля прибудут на празднование Рош-а-Шана, из которых уже 11 000 прибыли.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В интервью национальному телемарафону в среду, представитель турагентства сообщил, что уже продано более 30 тысяч билетов на авиарейсы и места паломничества в Умань. Поэтому ожидается, что число паломников превысит 30 тысяч. Он также отметил, что ни предупреждения израильских и украинских властей об опасности, не остановили паломников.

В связи с приездом паломников в Умань был введен особый режим въезда/выезда и передвижения по городу, который продлится до 21 сентября.

Филиал национальной волонтерской организации "Ихуд Хацла" в Умани усилился дополнительным медицинским персоналом. Кроме того, в Умань отправилась делегация из 20 сотрудников полиции Израиля, которая будет обеспечивать безопасность десятков тысяч верующих.

Напомним, правительство выделило 4 млн шек. для безопасного прибытия израильтян в Умань. Эти средства будут использованы на создание центров помощи паломникам в районе пограничных переходов, найм сотрудников, владеющих ивритом, и местных координаторов, организацию трансферов, а также на создание диспетчерского центра в Израиле.

Также премьер-министр Биньямин Нетаниягу выпустил обращение к израильтянам, которые едут в Умань.