Рост цен на молочную продукцию: что ждет израильтян в ближайшее время

Если правительство не примет мер, то цены на молокопродукты могут подняться на 16 процентов.

Цены на молочные продукты могут вырасти на 16%. Такие изменения анонсируют с мая представители молочной промышленности.

Об этом сообщает Jpost.

В понедельник проходило заседание комитета по экономике, где выступили производители молочных продуктов. В ответ на эту новость председатель комитета Дэвид Битан попросил представителей правительства изучить способы сдерживания потенциального роста цен.

Фермеры пояснили, что рост цен на готовую продукцию связан с подорожанием сырого молока в последние месяцы и упрощения правил импорта из-за рубежа.

Тогда Битан обратился к министру финансов Бецалелю Смотричу. «Такого не будет. Я хотел понизить цену, а теперь вижу, что должен остановить рост цен. Что здесь происходит?».

Представитель бюджетного департамента Гилад Кацав высказал обеспокоенность по поводу возможного повышения цен. «Мы знаем об ожидаемом увеличении в мае — пока цифры неточны. Мы предприняли такие шаги, как отмена таможенных пошлин на моцареллу и халлуми, и предпримем дальнейшие шаги», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что продолжается падение акций и гособлигаций Израиля.