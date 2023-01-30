Продолжается падение акций и гособлигаций Израиля

Акции Израиля упали в воскресенье, а его валюта ослабла в последние дни на фоне растущего беспокойства инвесторов по поводу пересмотра судебной системы, предложенного новым правительством.

Базовый индекс Тель-Авивской фондовой биржи TA-125 закрылся в воскресенье на 2,1% ниже, в то время как индекс TA-35 компаний «голубых фишек» упал на 2%, а цены на долгосрочные государственные облигации снизились примерно на 1%. Это произошло после того, как акции на Уолл-стрит в пятницу закрыли сильную неделю ростом.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Шекель, который не торгуется в воскресенье, за последние два торговых дня ослаб примерно на 2% по отношению к корзине валют, включая доллар США.

Ухудшение настроения инвесторов вызвано тем, что руководители израильских банков в пятницу предупредили премьер-министра Биньямина Нетаниягу о потенциальных экономических последствиях предложений его правительства по радикальным преобразованиям судебной системы страны. Нетаниягу заявил, что он открыт для диалога, но настаивал на том, что не будет замедлять усилия по продвижению судебной реформы.

Нетаниягу встретился с руководителями нескольких крупнейших израильских банков и другими бизнесменами, стремясь противостоять растущему хору предупреждений со стороны ведущих бизнесменов и старших экономистов о том, что инвесторы начинают выводить свои средства из страны.

Хотя в последние годы израильские рынки сильно коррелировали с движениями на мировых рынках и в значительной степени сопротивлялись местным политическим событиям и событиям, связанным с безопасностью, аналитики местных и глобальных инвестиционных домов начинают предупреждать, что запланированные судебные изменения в Израиле влияют на настроения инвесторов.

Экономисты Bank Hapoalim и Leader Capital Markets заявили, что новости о том, что иностранные инвесторы начинают выводить свои деньги из Израиля в ответ на реформу судебной системы, привели к резкому падению цен на государственные облигации, продаже акций в местных рынке (в том числе иностранными лицами) и значительное ослабление шекеля.

Главный экономист IBI Investment House Ltd. Рафи Гозлан отметил небольшое снижение настроений на местном рынке с середины прошлой недели, отклоняющееся от типичной корреляции с глобальными рынками, после того, как управляющий Банка Израиля Амир Ярон предупредил Нетаниягу о планах правящей коалиции рефорсмировать судебную систему. Он заявил, что это может отпугнуть инвесторов и негативно сказаться на кредитном рейтинге страны.

Поскольку в последние годы инвесторы подвергаются все большему контролю в отношении того, как и где они вкладывают средства, многие опасаются, что ослабление судебной системы будет означать, что иностранные инвесторы могут избегать поддержки компаний в стране. Это, в свою очередь, может вынудить предприятия уйти и открыть офисы в другом месте.

Крупнейшие иностранные венчурные инвесторы Израиля также поддержали протест местной технологической индустрии. Европейская венчурная компания Index Ventures, инвестор израильской кибертехнологической компании Wiz, на прошлой неделе присоединилась к нью-йоркской инвестиционной и частной инвестиционной компании Insight Partners, выразив свою поддержку техническим работникам и предпринимателям, которые «выходят на улицы, чтобы выразить свои убеждения в это непростое время».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Смотрич обсудили бюджет на 2023-2024 годы: итоги встречи. В правительстве планируют внедрять «ответственную и сдержанную» налогово-бюджетную политику для сохранения и стабилизации израильской экономики».

Банкиры предупредили Нетаниягу: деньги уже бегут из страны. В последние дни банкиры наблюдают “тревожную тенденцию” — вкладчики закрывают депозиты и переводят деньги за границу

Курсор писал, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Новый показатель стал самым высоким с 2008 года.

Также Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Главный экономист Министерства финансов Израиля Шира Гринберг пересмотрела прогноз роста ВВП Израиля в следующем году.

Самые эффективные экономики мира: Израиль попал в рейтинг The Economist. Британский еженедельник сообщил, что Израиль добился экономического успеха за последний год, несмотря на политический хаос.