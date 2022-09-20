Румыния может купить «Железный купол» у Израиля: СМИ

Румыния заинтересована в покупке в Израиля «Железного купола». Она может стать первое европейской страной, купившей эту систему противоракетной обороны.

Недавно министр обороны Румынии Василе Дынку официально посетил Израиль. Он не стал обсуждать с журналистами потенциальное приобретение «Железного купола», но заявил, что его страна стремится к подписанию обновленных соглашений о сотрудничестве в области безопасности с Израилем.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Журналисты пишут, что если Румынии удастся купить «Железный купол», то это станет первым случаем, когда европейская страна приобретет эту систему ПВО.

Известно, что «Железный купол» – совместный проект Израиля и США. Первая страна вложила в его разработку 800 миллионов шекелей (232 миллиона долларов), а вторая, благодаря ассигнованиям конгресса, – в четыре раза больше. Таким образом, если Израиль хочет продать эту систему противоракетной обороны, то процесс нужно согласовать с Вашингтоном.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял про ведение переговоров касаемо поставок систем ПВО и ПРО с различными государствами, среди которых был Израиль. Это нужно для защиты украинских городов и гражданской инфраструктуры от обстрелов *россии. Однако, как утверждает лидер Украины, Израиль пока не дал ответа на его запросы.

Одновременно с этим советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, система ПРО «Железный купол» может хорошо работать только в конкретных условиях. По его мнению, система «Железный купол» стоит очень дорого, а потому с ее помощью нельзя обезопасить всю границу.

Арестович утверждает, что Украине нужны средства ПРО, которые будут лучше работать в условиях такой большой страны, фактически окруженной россией. Также он сказал, что Израиль не станет продавать «Железный купол».

«Курсор» сообщал, что Кипр может купить «Железный купол» и передать Украине свое ПВО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!