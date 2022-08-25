Forbes: Кипр купит «Железный купол» и может передать Украине свое ПВО

После приобретения Кипром у Израиля системы ПРО «Железный Купол» США могут склонить Никосию передать Украине старые российские системы ПВО.

В данный момент Кипр имеет систему ПВО, состоящую из российских из российских ЗРК малой дальности 9К330 «Тор» и комплексов средней дальности 9К37 «Бук», а также есть ракеты малой дальности «Мистраль» французского производства.

Об этом сообщает Forbes.

Скорее всего, Кипр решил приобрести «Железный купол» из-за его эффективности против боевых беспилотников, ибо несколько лет назад Турция разместила боевые беспилотники на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Ранее Вашингтон призывал Кипр передать Украине накопленный на острове арсенал оружия российского производства. Власти Кипра были согласны это осуществить в случае приобретения адекватной замены.

Несмотря на то, что «Железный купол» является системой ПРО ближнего действия, несколько ее батарей способны обеспечить полную защиту всего воздушного пространства острова. Если ее использовать с продвинутой радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), тогда «Железный купол» сможет заменить «Буки» и «Торы», которыми располагает Кипр.

Вследствие этого США может настоять на том, чтобы Никосия передала Украине старые российские системы ПВО, которые заменят новое оружие. По мнению журналиста, это решение Кипру может быть выгодно по следующим причинам:

Вашингтон будет открыт к полной отмене эмбарго на поставки оружия Кипру, введенное еще в 1987 году и частично снятое в 2020 году.

Потенциальное упрощение при покупке «Железного купола» у Израиля, потому что США помогли в его разработке, а любая продажа системы в третью страну «не может осуществляться без одобрения обеих стран-разработчиков».

Возможность приобретения у США американских оборонительных систем, в том числе ПВО малой дальности.

Поддержка со стороны американцев в борьбе с протестами против продажи «Железного купола» со стороны Турции.

Также «Курсор» рассказывал, что, по информации Human Rights Watch, Украина – единственная страна, против которой применяют кассетные боеприпасы. Также эксперты подтвердили, что армия россии* пользуется зажигательными и кассетными боеприпасами, фосфорными бомбами и термобарическим оружием на украинских землях.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!