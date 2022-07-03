Ryanair поднимет цены на авиабилеты

Авиационная отрасль особенно сильно пострадала от повышения экологических сборов и роста цен на нефть и нефтепродукты в связи с войной в Украине.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о повышении цен на билеты. Об этом сообщил генеральный директор Майкл О’Лири.

Уже в ближайшее время цены на билеты на рейсах Ryanair вырастут в среднем с 40 евро до 50-60 евро, сказал О’Лири. Компания будет повышать тарифы постепенно, этот процесс может занять до пяти лет, поэтому вполне возможно, что тарифы в конечном итоге будут еще выше.

По словам О’Лири, полеты стали «слишком дешевыми» и не приносят прибыли, поскольку расходы авиакомпаний растут.

Глава Ryanair считает, что цены на авиабилеты во всем мире будут расти в течение следующих четырех-пяти лет, «пока мы не отучимся от российской нефти и газа». Он добавил, что ожидает более значительного инфляционного давления в авиационной отрасли в следующем году.

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