Спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны

Спасательная операция в районе Пардес-Ханны благополучно завершилась, мужчина и ребенок извлечены из колодца.

Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.

Напомним, что 18 июня мужчина и его четырехлетняя дочь упали в колодец, глубина которого 15 метров. Это произошло в районе между Хадерой и Пардес-Ханой.

Так, первой в колодец упала девочка. Отец пытался ей помочь, но тоже угодил в ловушку. Он спускался по лестнице, которая сломалась. Самостоятельно выбраться они не могут.

Вместе с отцом и дочерью на прогулке был пятилетний мальчик. К счастью, ребенок не растерялся и сразу побежал за помощью. На место в скором времени приехали спасатели.

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