С самого начала воевал за Украину: израильский военный рассказал об участии в войне против россии

Война в Украине длится уже практически год, и на стороне украинских войск выступает много добровольцев, в том числе и из Израиля.

Более 10 месяцев украинский народ отвергает «русский мир» и отстаивает свое право на независимое существование. В этом их поддерживает весь мир — кроме тех, кто на это самое право посягает.

Многие израильские военные с начала полномасштабного вторжения россии* на территорию Украины отправились помогать ВСУ. Одним из таких отчаянных бойцов рассказал свою историю. Подробнее об этом информирует офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.

Боец по имени Арье Бен-Иехуда раньше проходил службу в Армии обороны Израиля, а затем служил в местной полиции. После 24 февраля 2022 года отправился в Украину, чтобы помочь отразить российскую агрессию.

Израильский доброволец принимал участие в освобождении Киевской области, в особенности Бучи. Бен-Иехуда стал свидетелем зверств российской армии в мирном украинском городе. После деоккупации столичного региона Украины, израильский военный отправился в Херсонскую область, где получил ранение из-за подрыва на вражеской мине.

Бен-Иехуда был отправлен в Израиль для лечения и реабилитации, и сразу после полного выздоровления боец планирует вернуться в Украину, чтобы помочь ВСУ окончить начатое дело — освободить оккупированные россиянами земли.

Напомним, что эксперты назвали ключевую ошибку путина в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!