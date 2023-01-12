Эксперты назвали ключевую ошибку путина в войне против Украины

10 января в Брюсселе в штаб-квартире НАТО председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписали третью совместную декларацию о партнерстве, которое определит сотрудничество между двумя организациями на последующие годы в контексте нынешней сложной ситуации безопасности в Европе, которая сложилась из-за агрессии рф* против Украины.

Россия, начав полномасштабную войну против Украины в феврале прошлого года, допустила ключевую ошибку, консолидировав европейское сообщество вокруг поддержки Киева в борьбе с агрессором. Так объединиться странам ЕС и НАТО фактически не удавалось никогда. К такому заключению пришли аналитики портала «furgehir.hu».

Агрессия россии побуждает не только Украину, но и страны Запада обновлять свои стандарты обороны и безопасности, ведь она застала на низком уровне европейские военные ресурсы после трех десятилетий сокращений на фоне окончания холодной войны.

В свою очередь, как пишет издание, все деструктивные попытки россии разъединить Европу не сработали. Каждый российский шаг был ошибкой, начиная от создания миграционного кризиса, заканчивая ядерным шантажом. Кроме этого, президент глава рф путин хотел разделить Европу на зоны влияния и на блоки отдельных стран, однако достиг противоположного результата. ЕС и НАТО стали сильнее и сплоченнее, помогая Киеву выстоять перед российской агрессией. Ставка путина на то, что, ограничив поставки энергоресурсов в Европу, он может ослабить санкции против россии и остановить помощь европейских стран Украине, полностью не оправдалась.

Сегодня только продолжение решительного сопротивления стран ЕС и НАТО по многоуровневой поддержке Украины может остановить нынешнюю россию от реализации ее экспансионистских и имперских планов в Восточной Европе, отмечают аналитики. Основной целью западных союзников должно быть «полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины», а также судебное преследование российских военных преступников и ограничение способности москвы угрожать своим соседям в будущем.

Из высказываний российских чиновников и пропагандистов понятно, что путин объявил войну не Украине, а Западу, пишет издание. В Украине идет мировая война, а победитель сформирует новую систему безопасности. Очевидно, что россия уже проиграла эту войну и стремительно скатывается в пропасть экономических, социальных и политических потрясений. И именно благодаря украинцам западный мир вспомнил, что значит быть победителями. Успех украинской армии против российского агрессора является общим результатом действий Украины и Запада.

«Украина после победы в войне с россией может стать одной из самых мощных европейских наций и важной составляющей европейского сообщества. Европейские страны должны еще решительнее поддерживать Украину и сделать свой вклад в общую победу над очевидным злом», — заключают аналитики.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.