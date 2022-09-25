С тяжелым сердцем: в Израиле отменили концерт российского исполнителя

Концерт планировали провести 13 октября, но компания Stardust Entertainment, являющаяся организатором мероприятия, приняла решение об отмене.

«К сожалению, в связи со все нарастающим маразмом в головах руководителей *рф, и введенной ими частичной мобилизации, а также учитывая печальный факт совместных песнопений господина Бутусова с господином Костиным, мы не имеем никакого морального права проводить концерт Вячеслава Бутусова в Израиле. С тяжелым сердцем мы сообщаем об отмене данного мероприятия. Нам очень близко творчество Вячеслава, но совершенно непонятна его гражданская позиция. Кроме того, в связи с введенной частичной мобилизацией, никто не может гарантировать нам, что музыкантов вообще выпустят из рф», – рассказали организаторы.

Владельцам билетов вернут деньги за отмененное выступление и одновременно с этим попросили их не сдавать, а поменять на любые другие билеты.

«Этим вы поддержите нас и нашу антивоенную позицию, а мы будем вам вдвойне благодарны», – добавили в Stardust Entertainment.

Отметим, что Израиль – не первая страна, где отменили концерт Бутусова. Например, 11 сентября российский музыкант должен был выступить в Финляндии, но от проведения мероприятия тоже отказались. Это связано с тем, что артист поддерживает полномасштабное российское вторжение в Украину и выступает на прокремлевских мероприятиях.

Например, в июне этого года Бутусов выступал в рамках праздничного концерта в честь 233-летия Симферополя в аннексированном россией Крыму. Тогда он заявил, что никоим образом не связан с политикой и будет продолжать посещать аннексированный остров.

Помимо этого, в заявлении Stardust Entertainment сказано, что Бутусов пел вместе с Андреем Костиным – одним из приближенных владимира путина, внесенным в санкционные списки США и ЕС. Вместе с ним Бутусов исполнил в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Бутусов композицию «Гудбай, Америка» из фильма «Брат 2».

Ранее «Курсор» сообщал, что Израиль примет на лечение двадцать украинских военных.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!