Началась стрельба: в Дагестане проходят протесты против мобилизации

В Дагестане во время вручения повесток более чем 100 мужчинам начались масштабные митинги против мобилизации.

25 сентября, в воскресенье, жители местного села Эндирей решили перекрыть федеральную трасу Хасвюрт-Махачкала. Протестующие, в том числе женщины, возмущены тем, что небольшое село получилось 110 повесток, а потому демонстранты решили выйти на улицы, чтобы их голос был услышан.

Митинг решила разогнать полиция и открыла стрельбу очередями в воздух, надеясь испугать протестующих. В данный момент ничего не сообщается о пострадавших или задержанных.

Помимо этого, в 15:00 в Дагестане на площади Махачкалы запланированы масштабные митинги. На агитационных плакатах сказано: «Пока чиновники за столами переедают детей Дагестана, трупы – собаки съедают», а также «Мой дагестан – второго шанса у нас может и не быть».



Ранее у Зеленского заявили, что мобилизация в *россии – просто отправка «смертников» на фронт.

Также «Курсор» сообщал, что президент Ирана анонсировал подавление любых протестов в стране.

Помимо этого, у дома министра обороны Ганца прошли акции протеста.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!