Саар отклонил предложение позволить Нетаниягу сформировать временное правительство

Биньямин Нетаниягу должен сформировать правительство до 4 мая в соответствии с мандатом, данным ему президентом Реувеном Ривлином.

Лидер «Тиква Хадаша» Гидеон Саар отклонил предложение политического блока премьер-министра позволить Биньямину Нетаниягу сформировать временное правительство. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно предложению, о котором впервые сообщил корреспондент KAN Radio Knesset Зеев Кам, срок полномочий Нетаниягу будет установлен на заранее определенный период времени, и все партии в блоке согласятся никогда больше не присоединяться к правительству под его руководством. Кроме этого, будут приняты законопроекты, устанавливающие ограничения на срок полномочий премьер-министра. Также Нетаниягу озвучат, что это будет его единственный вариант остаться у власти.

Саар отверг эту идею, заявив, что позиция его партии против присоединения к правительству, возглавляемому Нетаниягу.

Один из депутатов «Тиква Хадаша» сравнил это предложение с тем, что лидер «Кахоль-Лаван» Бени Ганц принял в прошлом году.

«Это те решения, которые нравятся Ганцу. Он может рассказать вам, что происходит после [подписания такой сделки]», — сказал депутат.

Нетаниягу должен сформировать правительство до 4 мая в соответствии с мандатом. Если Нетаниягу потерпит неудачу, ожидается, что Ривлин даст мандат лидеру «Ямина» Нафтали Беннету или главе «Еш Атид» Яиру Лапиду сформировать правительство при поддержке Саара.

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