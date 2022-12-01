Салман Зарка считает, что Израиль стоит на пороге новой волны COVID-19

В Израиле в последнее время наблюдается увеличение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Глава оперативного штаба по борьбе с заболеванием Салман Зарка считает, что с похолоданием ситуация будет ухудшаться.

Об этом сообщает Jpost.

За последнюю неделю в стране наблюдается рост числа больных COVID-19. Количество тяжелобольных госпитализированных пациентов увеличилось на 41 процент — до 117 человек. В критическом состоянии сейчас 26 пациентов. За последнюю неделю от осложнений умерло 13 человек, что на 19 процентов больше, чем за предыдущую.

Несмотря на то, что на дворе декабрь, зима с очень низкими температурами еще не наступила. Когда это произойдет, ожидается, что число инфекций COVID-19 в сочетании с гриппом, которые изначально имеют схожие симптомы, возрастет еще больше.

Министерство здравоохранения призывает израильтян всех возрастов сделать прививку, особенно тем, кто находится в зоне риска.

Салман Зарка отметил, что, как и ожидалось, заболеваемость коронавирусом и число тяжелобольных в больницах растет.

«Если примерно месяц назад в больницы ежедневно поступали от трех до пяти новых тяжелых больных, то на этой неделе их число увеличилось примерно до 20. Нет никаких сомнений в том, что мы должны быть более осторожными и готовыми к заболеваниям… К сожалению, этот рост свидетельствует о том, что мы стоим на пороге новой волны заболеваемости COVID-19 и гриппа», — сказал профессор.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле выяснили, насколько безопасна четвертая прививка от COVID-19.