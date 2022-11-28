В Израиле выяснили, насколько безопасна четвертая прививка от COVID-19

В северном полушарии начинается зима и ожидается всплеск случаев заболевания COVID-19, работники здравоохранения во многих странах сталкиваются с тем, чтобы заставить людей делать бустеры вакцины против коронавируса.

Первая, вторая и третья прививки были широко приняты, поскольку рассматривались как часть первоначального набора вакцин. Но по мере того, как люди получали право на четвертую прививку (и пятую дозу для некоторых в разных странах, включая Израиль), сопротивление среди общественности возрастало. Показатели безопасности сейчас более широко ставятся под сомнение, поскольку многие считают вакцины менее срочными, чем они были изначально. В Израиле 6,1 млн человек сделали вторую прививку и только 900 000 сделали четвертую прививку.

Новое исследование, опубликованное в The Lancet Respiratory Medicine, представляет собой первое крупномасштабное исследование безопасности четвертой инъекции вакцины Pfizer.

«Мы считаем, что это исследование дает гарантии безопасности населению мира, которое имеет право на дополнительную ревакцинацию COVID-19. Эти гарантии могут помочь увеличить число лиц с высоким риском, которые решат получить эту бустерную вакцину, и тем самым предотвратить тяжелые последствия, связанные с COVID-19», — заявил профессор Дэн Ямин из Центра по борьбе с пандемиями Тель-Авивского университета вместе со своими соавторами.

Ямин работал вместе с врачами и аналитиками из Maccabi Healthcare Services, которая предоставила данные о своих пациентах, чтобы изучить безопасность четвертых прививок. Исследование было сосредоточено на обычных прививках Pfizer, которые все еще широко используются, в отличие от тех, которые были недавно адаптированы, чтобы быть более эффективными против более поздних вариантов.

Исследование состояло из двух частей. Первый включал анализ анонимных медицинских карт 17 814 пациентов, которым сделали четвертую прививку, для выявления побочных эффектов или «нежелательных явлений». Авторы написали: «Сравнивая 42 дня до и после вакцинации, вторая бустерная иммунизация не была связана ни с одним из 25 исследованных нежелательных явлений».

Несмотря на убедительный вывод из этих данных, всегда есть вероятность того, что пациенты страдают от побочных эффектов, о которых они не сообщают. Вот почему ученые набрали когорту пациентов Maccabi, которые согласились носить умные часы, которые следили за их здоровьем и предоставляли доступ к их медизаписям.

Умные часы отслеживали несколько физиологических показателей, включая частоту сердечных сокращений. Мобильное приложение ежедневно предлагало пациентам заполнить анкету о своем здоровье. В этой части исследования 699 пациентов получили четвертую прививку. Для сравнения, были также пациенты, которым за время сбора данных сделали третий укол.

Ученые выяснили, что не было заметной разницы в реакциях на четвертую вакцину, которую многие считают неизвестной величиной, по сравнению с более знакомой и широко распространенной третьей прививкой.

«Мы не обнаружили существенных различий после прививки первой ревакцинацией по сравнению со второй ревакцинацией», — сообщили они.

Четвертые прививки действительно подняли среднюю частоту сердечных сокращений выше исходного уровня, что означает частоту до вакцинации. Они оставались высокими в течение первых трех дней после второй бустера, достигнув пика на второй день. Но средние значения частоты сердечных сокращений вернулись к исходным уровням к шестому дню, что считается разумным возвращением к норме.

Ямин и его коллеги считают, что их исследование может повысить уверенность в четвертых выстрелах и помочь преодолеть серьезное препятствие на пути к их широкому распространению.

«Несмотря на то, что вторая бустерная доза Pfizer-BioNTech показала эффективность в предотвращении тяжелых исходов COVID-19 с многообещающим профилем безопасности, во всем мире наблюдается заметное нежелание вакцинироваться. Исследования показывают, что нерешительность в отношении вакцины против COVID-19 в основном мотивирована соображениями безопасности, а не соображениями эффективности. Повышение доверия к бустерным вакцинам требует устранения пробела в знаниях о безопасности вакцин, пробела, который до сих пор заполнялся ненаучными, несколько спекулятивными теориями», — заявили исследователи.

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