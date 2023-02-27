Самолет «Эль Аль» впервые пересек воздушное пространство Омана

Утром 27 февраля в понедельник самолет авиакомпании «Эль Аль» прибыл в Бангкок из Тель-Авива.

Об этом сообщает «12 канал«.

Отличительной особенностью рейса LY-83 было время в пути, которое составило всего 7 часов и 34 минуты. На этот раз новый маршрут проходил через воздушное пространство Султаната Оман.

Власти Омана, подобно Саудовской Аравии, открыли свое воздушное пространство для израильских авиакомпаний. Это решение стало возможным после длительных переговоров между министерством иностранных дел Израиля и Оманом. Управление гражданской авиации Омана объявило 23 февраля, что его воздушное пространство открыто для всех 193 государств-членов Чикагской конвенции, хотя в заявлении Израиль не упоминается напрямую. Тем не менее, поскольку Израиль является участником конвенции, еврейское государство также имеет право на использование открытого воздушного пространства Омана.

Открытие воздушного пространства Омана сократит время полета в юго-восточном направлении и позволит открыть новые прямые рейсы, например, из Израиля в Австралию. В июле 2022 года Саудовская Аравия открыла небо для гражданской авиации Израиля. В дальнейшем аэропорт «Бен-Гурион» может стать хабом международного значения, который обеспечит более удобные перелеты из Европы в Юго-Восточную Азию и Австралию. Но это возможно только при выполнении «соглашений Авраама».

Однако уже сейчас открытие воздушного пространства Омана приносит выгоду для израильских авиакомпаний, поскольку ранее им разрешалось использовать воздушное пространство Саудовской Аравии только для полетов в ОАЭ или Бахрейн, а «Эль Аль» лишалась конкурентных преимуществ на направлении в Индию, где только Air India имела право на выполнение перелетов из Израиля в эту страну.