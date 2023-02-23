Оман откроет воздушное пространство для израильских самолетов: появился комментарий Нетаниягу

Премьер-министр сказал, что сегодня «день хороших новостей».

Оман откроет воздушное пространство для израильских самолетов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Решение властей Омана значительно сократит время полета рейсами израильских авиакомпаний в Индию, Китай, Японию и другие страны восточной Азии. Министр иностранных дел Эли Коэн уже назвал это «историческим решением, важным для израильской экономики».

Также появился комментарий премьер-министра Биньямина Нетаниягу по этому поводу.

«Дальний Восток не так уж далеко, и небо открыто. Это день хороших новостей для израильской авиации. Израиль фактически становится центральным транзитным пунктом между Азией и Европой», – сказал он.

Ранее «Курсор» сообщал, что Оман вводит уголовную ответственность за связи с Израилем.