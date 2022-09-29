Самые быстрые в мире: Intel представила разработанные в Израиле процессоры Raptor Lake для настольных ПК

В Израиле состоялась презентация процессоров семейства Intel Core 13-го поколения для настольных ПК. Они получили название Raptor Lake и считается самым быстрым процессором для настольных ПК в мире.

Intel представила семейство Intel Core 13-го поколения, которое включает в себя шесть новых процессоров с разблокированным множителем для настольных ПК с 24 ядрами и 32 потоками и тактовой частотой до 5,8 ГГц для более продвинутых игр, потоковой передачи и записи.

Об этом 29 сентября сообщает Globes.

Intel заявляет, что Intel Core i9-13900K 13-го поколения является самым быстрым процессором для настольных ПК в мире. Новая технология, как и многие подобные из самых передовых процессоров Intel (в том числе процессоры Intel Core 12-го поколения, известные как Alder Lake) были разработаны в Израиле. Впервые официальный запуск крупной новой разработки Intel состоялся на территории страны. На мероприятие, посвященное открытию, прибыли 90 ведущих технических журналистов из-за рубежа.

В Intel заявили, что процессоры Intel Core 13-го поколения для настольных ПК обеспечивают более высокую производительность системы даже при самых ресурсоемких многозадачных рабочих нагрузках. Речь идет о показателях до 15 % более высокой однопоточной производительности и до 41% более высокую многопоточной производительности.

Инженеры Intel Israel упорно трудились, чтобы представить на рынке конкурентоспособный и высококачественный продукт, который предлагает максимальные улучшения от поколения к поколению, превосходит все ожидания и еще больше укрепляет возможности Intel в развитии технологий следующего поколения.Компания и в дальнейшем планирует обеспечивает ускоренные темпы инноваций и лидерство на основе пяти стратегических столпов: вычислительные ресурсы — мы являемся мировыми лидерами в разработке ядер и процессоров, которые управляют подавляющим большинством компьютеров в мире

Ранее «Курсор» сообщил, что Intel поднимет цены на свои процессоры.