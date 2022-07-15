Intel поднимет цены на свои процессоры

Компания Intel предупредила своих клиентов о будущем повышении цен на ряд продуктов, ссылаясь на увеличение производственных затрат.
В сообщении Intel своим партнерам говорится, что повышение цен связано с увеличением стоимости производства, материалов и рабочей силы. Свои коррективы внесла и мировая инфляция.
Отмечается, что новые цифры еще не утверждены и могут отличаться для разных типов чипов. По имеющейся информации, пересмотр цен затронет центральные процессоры для серверов и персональных компьютеров, Wi-Fi модемы и целый ряд других компонентов, производимых американской компанией.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что различные продукты Intel могут подорожать на 10% или даже 20%. Это произойдет уже осенью 2022 года.
Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.
Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.