Intel поднимет цены на свои процессоры

Американский техногигант Intel заявил своим партнерам, что в ближайшее время планирует пересмотр цен на процессоры, Wi-Fi модемы и другие компоненты в связи с увеличением производственных затрат.

Компания Intel предупредила своих клиентов о будущем повышении цен на ряд продуктов, ссылаясь на увеличение производственных затрат.

В сообщении Intel своим партнерам говорится, что повышение цен связано с увеличением стоимости производства, материалов и рабочей силы. Свои коррективы внесла и мировая инфляция.

Отмечается, что новые цифры еще не утверждены и могут отличаться для разных типов чипов. По имеющейся информации, пересмотр цен затронет центральные процессоры для серверов и персональных компьютеров, Wi-Fi модемы и целый ряд других компонентов, производимых американской компанией.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что различные продукты Intel могут подорожать на 10% или даже 20%. Это произойдет уже осенью 2022 года.